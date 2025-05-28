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Районы-побратимы Витебской, Псковской и Смоленской областей планируют реализовать проект «Суражские ворота»

Районы-побратимы Витебской, Псковской и Смоленской областей планируют реализовать проект «Суражские ворота», сообщают «Витебские вести».

Фото: «Витебские вести»

40-километровый пролом германского фронта более чем на семь месяцев стал коридором сообщения партизан Витебщины с Большой землей. Уникальные возможности этой бреши поддерживали боеспособность и высокий моральный дух армии и народа.

Это и подвигло Велижский, Витебский, Усвятский районы белорусско-российского приграничья к необходимости сохранения достопримечательностей на этой территории, развития на ней маршрутов историко-культурного туризма.

Витебский районный историко-краеведческий музей и отдел музейной работы Усвятского районного центра культуры уже разрабатывают виртуальную выставку «Сураж: подвиг, память в наших сердцах».

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