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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области 23 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, бесхозное строение горело на улице Октябрьской в Новосокольниках. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Автомобиль сгорел в Опочке. Фото: ПАИ

Кроме того, автомобиль Volkswagen Golf 2002 года выпуска сгорел на улице Ленина в Опочке. Возможной причиной возгорания стало нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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