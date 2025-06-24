Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:48, 24 июня 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 23 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, бесхозное строение горело на улице Октябрьской в Новосокольниках. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, автомобиль Volkswagen Golf 2002 года выпуска сгорел на улице Ленина в Опочке. Возможной причиной возгорания стало нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.