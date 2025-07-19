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Общество

В России ужесточили требования к перевозке детей в автомобилях

Правительство России приняло новые, более строгие правила перевозки детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ уже вступил в силу и предназначен для усиления мер по обеспечению безопасности юных пассажиров. Об этом пишет RT.

Фото: ПАИ

Согласно обновленным правилам, под «детской удерживающей системой» понимается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве с целью снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Важное изменение: лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и аналогичные предметы не признаются детскими удерживающими устройствами — их использование приравнивается к отсутствию системы безопасности.

Требования к удерживающим устройствам определяет технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Часто используемые адаптеры ремней и бескаркасные кресла теперь официально признаны бесполезными и даже опасными: в случае аварии они не только не защищают, но могут усугубить последствия для ребёнка. Рынок таких устройств будет подвержен ужесточённому контролю, несмотря на то что раньше некоторые производители обходили законы по сертификации.

Если ребёнку не больше 7 лет, перевозка возможна только с использованием детского автокресла или бустера, соответствующего весу и росту ребёнка. Автокресло должно быть правильно закреплено в автомобиле. В возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье дети могут использовать либо автокресло, либо штатный ремень безопасности. На переднем сиденье только с детской удерживающей системой.

Детям 12 лет и старше разрешена перевозка с использованием штатного ремня безопасности; автокресло не требуется при достижении роста 150 см и веса более 36 кг.

За нарушение требований к перевозке детей теперь предусмотрены повышенные штрафы: для водителей — до 5 000 рублей (ранее 3 000 рублей), для должностных лиц — до 50 000 рублей, для юридических лиц — до 200 000 рублей.

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