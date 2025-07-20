Врач перечислил категории подверженных риску лудомании людей

12:21, 20 июля 2025, ПАИ

Риск развития лудомании выше у людей, склонных к импульсивности, а также у тех, кто переживает эмоциональные потрясения или финансовые трудности. Об этом «Известиям» рассказал психолог Анатолий Вереургин.

В некоторых случаях это расстройство может возникать у людей, которые ищут ярких эмоций, например, из-за скуки или одиночества. Также существует риск развития лудомании у людей с определёнными психическими состояниями, такими как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство.

Кроме того, после крупного выигрыша повышается вероятность развития лудомании, поскольку мозг получает «быстрый» дофамин, и человек стремится повторить этот опыт.

Лудомания – это серьёзное психическое расстройство, которое характеризуется неконтролируемым желанием играть, несмотря на негативные последствия для всех сфер жизни человека, подчеркнул психолог.