Ни одного пожара не произошло в Псковской области за сутки

09:21, 08 августа 2025, ПАИ

Ни одного пожара не произошло в Псковской области 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как покинуть дом или квартиру, необходимо проверить газ и электричество, соблюдать правила обращению с печью, а также следить за детьми.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье, подчеркнули специалисты.