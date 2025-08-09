Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Общество

Грозы и порывистый ветер обрушились на Псковскую область

Грозы и порывистый ветер обрушились на часть Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

В регионе местами сейчас – грозы и кратковременное усиление ветра с порывами 15–17 метров в секунду.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

