Грозы и порывистый ветер обрушились на Псковскую область

18:08, 09 августа 2025, ПАИ

Грозы и порывистый ветер обрушились на часть Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В регионе местами сейчас – грозы и кратковременное усиление ветра с порывами 15–17 метров в секунду.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.