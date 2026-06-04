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Общество

Жителя Печор будут судить по делу о хранении конопли

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Печор, обвиняемого в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Ему вменяется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, сотрудник службы безопасности одной из торговых сетей обнаружил мужчину в подвальном помещении магазина после употребления наркотического средства и сообщил об этом в полицию.

В ходе проверки правоохранители установили, что в 2025 году обвиняемый вырастил кусты конопли, после чего высушил растения и хранил их для личного употребления как по месту жительства, так и на рабочем месте – в сетевом магазине.

Все наркосодержащие части растений изъяты из незаконного оборота.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 17 июня.

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