Главные правила безопасности на кухне перечислили сотрудники МЧС

18:27, 04 июня 2026, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Большинство возгораний в жилых помещениях происходит именно на кухне – из-за неисправности техники или неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют не оставлять еду без присмотра во время готовки, быть осторожными с маслом вблизи источников огня, готовить с собранными волосами и закатанными рукавами.

Особое внимание уделяется эксплуатации электроприборов и чистоте рабочих поверхностей. В домах, где есть дети или животные, следует соблюдать дополнительные меры: не оставлять детей на кухне без присмотра и перед уходом из дома отключать электроплиту.

При возникновении пожара или задымления необходимо звонить по телефонным номерам 101 или 112.