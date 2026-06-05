Дмитриев рассказал о подготовке соглашения по тоннелю между Россией и Америкой

08:29, 05 июня 2026, ПАИ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу «Звезда», что 5 июня планируется подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля, который должен соединить Россию и США через Берингов пролив.

«Что касается тоннеля. У нас будет новость завтра, мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет», – сказал Дмитриев.

По его словам, проект рассматривается как один из крупнейших потенциальных российско-американских инфраструктурных проектов.

Ранее Дмитриев также заявлял, что тоннель между Чукоткой и Аляской может быть построен примерно за восемь лет, а его стоимость может составить менее 8 млрд долларов при использовании современных технологий.