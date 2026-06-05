«Мегафон» и «Циан» договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

09:53, 05 июня 2026, ПАИ

«Мегафон» и платформа операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписали генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Ключевая задача совместной работы – обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. «Циан» предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. «Мегафон», в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости – в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.

Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему «Циан».

Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.

«Проблема нежелательных звонков актуальна для пользователей цифровых платформ. Сотрудничество с «Цианом» позволит выйти на новый уровень защиты наших абонентов. Наша цель – не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их, создавая бесшовную среду, где клиент может спокойно пользоваться услугами. А совместная работа над системами авторизации и внедрение искусственного интеллекта сделают цифровое пространство более прозрачным и безопасным», – отметил Хачатур Помбухчан.

«Безопасность пользователей всегда была для нас в приоритете. Системное сотрудничество с «Мегафоном» открывает новые возможности для внедрения передовых телеком-технологий в нашу экосистему, что повысит уровень защиты и удобство платформы для миллионов пользователей», – подчеркнул Дмитрий Григорьев.

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