Не только мангал: в МЧС перечислили главные дачные опасности для детей и взрослых

10:24, 05 июня 2026, ПАИ

Техника безопасности на даче не ограничивается осторожным обращением с граблями – проблема гораздо шире, особенно если на участке находятся дети, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве перечислили основные правила. Даже небольшие водоёмы представляют угрозу для ребёнка, поэтому нельзя оставлять его одного у воды. Все инструменты должны быть в исправном состоянии, при необходимости следует использовать средства защиты, а после работы убирать инвентарь в недоступное для детей место.

При работе с химическими веществами нужно строго следовать инструкции, надевать защитную одежду и хранить препараты в заводской упаковке вне досягаемости детей и домашних животных. Кроме того, спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании мангалов и костров: рядом не должно быть легковоспламеняющихся материалов, а под рукой необходимо держать средства тушения.

«Безопасность начинается с тебя», – обратились сотрудники МЧС к псковичам.