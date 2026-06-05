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Общество

Не только мангал: в МЧС перечислили главные дачные опасности для детей и взрослых

Техника безопасности на даче не ограничивается осторожным обращением с граблями – проблема гораздо шире, особенно если на участке находятся дети, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В ведомстве перечислили основные правила. Даже небольшие водоёмы представляют угрозу для ребёнка, поэтому нельзя оставлять его одного у воды. Все инструменты должны быть в исправном состоянии, при необходимости следует использовать средства защиты, а после работы убирать инвентарь в недоступное для детей место.

При работе с химическими веществами нужно строго следовать инструкции, надевать защитную одежду и хранить препараты в заводской упаковке вне досягаемости детей и домашних животных. Кроме того, спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании мангалов и костров: рядом не должно быть легковоспламеняющихся материалов, а под рукой необходимо держать средства тушения.

«Безопасность начинается с тебя», – обратились сотрудники МЧС к псковичам.

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