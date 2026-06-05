Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главные правила использования газа назвали в МЧС

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал частью повседневной жизни, но чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, подчеркнули в ведомстве.

Фото: ПАИ

Специалисты советуют приобретать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно проверять его, следить за состоянием вентиляционных каналов и содержать плиту в чистоте.

В МЧС также перечислили, что запрещается при использовании газа в быту. Нельзя эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки, оставлять их включёнными без присмотра (за исключением оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции), использовать газовую плиту для обогрева помещения, допускать к ней детей и лиц, не знакомых с правилами безопасности. Запрещается самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование, а также располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа следует незамедлительно обращаться в газовую службу по телефону 104.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
05 июня 2026

Фестиваль «Нужные люди – 2026»: возраст – не срок годности, а возможность стать ещё нужнее
05 июня 2026

Победителей и призёров конкурсов чествовали в Пустошке
05 июня 2026

20 видов саженцев высадили около ПИЛГ в Пскове
05 июня 2026

ИИ для спасения жизней: разработки Сбера помогут военным медикам
05 июня 2026

Атлантический циклон принесёт тёплый воздух на Северо-Запад России в эти выходные – «Фобос»
05 июня 2026

Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой
05 июня 2026

Пленэр для школьников прошёл в национальном парке «Себежский»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...