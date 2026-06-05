T2 лидирует на рынке MVNO – исследование

14:10, 05 июня 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 является лидером на рынке виртуальных операторов как по количеству абонентов, так и по числу MVNO-проектов, говорится в исследовании аналитического агентства ComNews Research. При этом большая часть абонентской базы MVNO-партнёров T2 приходится на банковский сегмент, констатируют аналитики. Каждый пятый клиент на сети T2 является абонентом виртуальных операторов, доля рынка превышает 60 %, а общее число проектов, включая формат так называемых смарт-MVNO, достигло 35. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Как отмечают аналитики, T2 лидирует как core-оператор и в банковском сегменте. Совместно с T2 развиваются проекты «Т-Мобайла», «Сбермобайла», виртуальных операторов «Газпромбанка», ВТБ и ПСБ. В T2 объясняют, что его доля в сегменте банковских MVNO превышает 87 %.

Успешность развития направления доказывается финансовыми и операционными показателями. По итогам 2025 года база MVNO T2 приросла на 20 %, выручка – на 16 %. Число абонентов банковских MVNO на сети выросло на 20 %.

«Исследование констатирует наши лидерские позиции на рынке MVNO. Мы строим долгосрочные отношения с партнёрами, которые ведут к созданию устойчивых решений – прибыльных и для партнёров, и для нас. Именно T2 остаётся хост-оператором первого выбора за экспертизу, открытость и способность сопровождать проект на всех этапах от запуска до вывода на окупаемость. Мы занимаем первое место на рынке по такому безусловному критерию лидерства, как число конечных пользователей, показателю здоровья бизнеса – объёмам выручки, а также по количеству проектов. T2 намерена только наращивать темпы роста бизнеса, который для нас был всегда стратегическим направлением и успешно развивался десять лет», – отметила директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнёрств T2 Ольга Кравцова.

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