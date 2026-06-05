«Мегафон» поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора

16:21, 05 июня 2026, ПАИ

«Мегафон» и правительство Оренбургской области договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. В рамках сотрудничества оператор намерен внедрять российское программное обеспечение в работу госорганов, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи. Соглашение было заключено на ПМЭФ-2026, сообщили ПАИ в пресс-службе «Мегафона».

Документ закрепили подписями генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти и подведомственных учреждений. Стороны планируют совместно тестировать новые решения и повышать устойчивость государственных и муниципальных цифровых систем, задействуя инфраструктуру и облачные сервисы оператора. Кроме того, в регионе намерены развивать инструменты кибербезопасности и сети цифровой радиосвязи стандарта DMR*.

Отдельное внимание уделят модернизации инфраструктуры связи. «Мегафон» продолжит работу по повышению доступности телеком-услуг в небольших населённых пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей.

«Оренбургская область входит в число приоритетных регионов для «Мегафона». Более 20 лет мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру и реализуем проекты в сфере цифровизации промышленности и экологического мониторинга. Сегодня качественная связь и устойчивые электронные сервисы становятся базой для работы предприятий, государственных систем и повседневной жизни граждан. Уверен, что совместная работа позволит создать надёжную технологическую основу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Оренбургской области», – отметил Хачатур Помбухчан.

«Последовательный переход на отечественные цифровые решения – это вопрос технологической независимости и устойчивости всей системы государственного управления. В Оренбургской области мы уже ведём эту работу: развиваем инфраструктуру связи, расширяем доступ к интернету в малых населённых пунктах, усиливаем защищённость государственных информационных систем. Соглашение с «Мегафоном» позволит ускорить внедрение российских IT-решений, повысить качество и надёжность государственных сервисов для жителей, а также создать дополнительную основу для цифрового развития экономики региона», – сообщил Евгений Солнцев.

За последний год «Мегафон» совместно с министерством цифрового развития и связи Оренбургской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет «Мегафона» появились в 50 населённых пунктах, в каждом из которых проживает менее тысячи человек. Также по специальной программе оператор усилил покрытие на участках трассы М-5 «Урал», проходящей в регионе.

*DMR (Digital Mobile Radio) – открытый цифровой стандарт радиосвязи. Обеспечивает высокое качество звука, защиту от прослушивания и широкие возможности для интеграции с сетями передачи данных.

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