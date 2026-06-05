ИИ для спасения жизней: разработки Сбера помогут военным медикам

20:27, 05 июня 2026, ПАИ

Сбер и Военно-медицинская академия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на XXIX Петербургском международном экономическом форуме подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и академик РАН, начальник Военно-медицинской академии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Сбер и академия намерены объединить научно-методический потенциал одного из ведущих высших учебных заведений Минобороны России и технологическую экспертизу банка. Стороны создадут и внедрят передовые решения в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках реализации совместных проектов предполагается применение генеративного ИИ в образовательной, медицинской и научной деятельности и в управлении академии.

В планах – организация конференций, семинаров и круглых столов для обмена опытом. Это позволит повысить эффективность обучения и научных исследований.

Военно-медицинская академия – один из старейших медицинских вузов страны и главный центр подготовки медицинских специалистов для Вооружённых Сил РФ.

«Военно-медицинская академия – флагман военной медицины с огромным научным потенциалом. Мы планируем совместно с академией внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательную, медицинскую и научную деятельность. В рамках сотрудничества мы будем использовать генеративный ИИ для помощи в подготовке врачей и управления академией, а также организуем конференции, семинары и круглые столы для обмена опытом. Задача – повысить ускорить исследования и сделать управление более эффективным», – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В условиях стремительного развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта перед академией встаёт новая задача – интеграция передовых ИТ-решений в повседневную жизнь академии. В целях совершенствования образовательного процесса академия заинтересована в создании гибких программных решений, которые позволят повысить качество и актуальность учебных программ за счёт интеграции с уникальными специальными медицинскими данными, накопленными в нашей медицинской информационной системе, и оптимизировать академическую нагрузку на наших преподавателей», – отметил академик РАН, начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков.