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Общество

В Пскове прошла акция «Один день с полицией России»

В кадровом центре «Работа России» развернулись интерактивные площадки УМВД. Гости увидели работу кинологов, криминалистов, полиграф, спецтехнику, а также узнали о службе и поступлении в вузы МВД. Об этом ПАИ сообщили в редакции телеканала «Первый Псковский».

Событие приурочили к 308-й годовщине российской полиции. В рамках мероприятия специалисты организовали демонстрационные площадки.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Особый интерес у публики вызвало знакомство с принципами работы полиграфа, а также просветительский блок, включавший лекции о вреде наркотиков и профилактике правонарушений. Важной частью акции стала работа с будущими кадрами.

  • День с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • День с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • День с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • День с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • День с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Специалисты кадровой службы УМВД подробно и доступно рассказали о порядке и условиях поступления в профильные образовательные учреждения МВД России, а также о перспективах, социальных гарантиях и преимуществах службы в органах внутренних дел.

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