В Пскове прошла акция «Один день с полицией России»
В кадровом центре «Работа России» развернулись интерактивные площадки УМВД. Гости увидели работу кинологов, криминалистов, полиграф, спецтехнику, а также узнали о службе и поступлении в вузы МВД. Об этом ПАИ сообщили в редакции телеканала «Первый Псковский».
Событие приурочили к 308-й годовщине российской полиции. В рамках мероприятия специалисты организовали демонстрационные площадки.
Особый интерес у публики вызвало знакомство с принципами работы полиграфа, а также просветительский блок, включавший лекции о вреде наркотиков и профилактике правонарушений. Важной частью акции стала работа с будущими кадрами.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Специалисты кадровой службы УМВД подробно и доступно рассказали о порядке и условиях поступления в профильные образовательные учреждения МВД России, а также о перспективах, социальных гарантиях и преимуществах службы в органах внутренних дел.
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