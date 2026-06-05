О влиянии ночных смен на работу мозга рассказал невролог

22:57, 05 июня 2026, ПАИ

Мозг может страдать не только от недостатка сна и стресса, но и от прямого воздействия, что ведёт к уменьшению объёма отделов, отвечающих за память и эмоции. Об этом сообщила невролог Екатерина Демьяновская, ссылаясь на исследование нейробиологов из Сингапура.

По её словам, при работе в ночную смену накопление метаболитов вызывает локальное воспаление и повреждение нейронов. Это может привести к утрате клеток мозга в долгосрочной перспективе, что проявляется в ухудшении способности к обучению и запоминанию. Кроме того, ухудшаются эмоциональные реакции, становясь либо более резкими, либо, наоборот, тусклыми, пояснила в интервью «Известиям» Екатерина Демьяновская.

Особенно выраженные последствия ночной работы наблюдаются у людей с утренним хронотипом и в старших возрастных группах. Те, кому трудно бодрствовать по ночам, наиболее уязвимы, а различия в объёме мозга между дневными и ночными работниками становятся заметными после 50 лет.

Эксперт также отметила, что изменения могут быть частично обратимыми. У добровольцев, прекративших ночные смены, через 2,4 года наблюдалось восстановление объёма таламуса и миндалины. Однако полного возврата к исходному состоянию после многих лет работы может и не произойти, добавила врач.

Для снижения риска специалист рекомендует перейти на дневной график работы или соблюдать строгую гигиену сна. Это включает сон в полной темноте и тишине в одно и то же время, а также контроль за когнитивными функциями и настроением. При этом любые добавки, включая мелатонин, могут лишь улучшить сон, но не остановят потерю объёма мозга при продолжении ночной работы.