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Общество

В Пскове продолжается посадка однолетних садовых цветов

В Пскове продолжается посадка однолетних садовых цветов, сообщается в канале главы Пскова Бориса Елкина в MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в MAX

Агератум, бегония, колеус, бархатцы, целозии и другие сорта растений уже высажены. За первую неделю лета цветочными композициями украшены клумбы возле БКЗ филармонии, в сквере Павших бойцов, у Дома Советов, на площади Победы и в других ключевых точках Пскова.

Все постоянные клумбы планируется обновить летниками до 11 июня. С 15 по 25 июня в стационарных и переносных кашпо и вазонах разместят петунии.

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