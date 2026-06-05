В Пскове продолжается посадка однолетних садовых цветов

23:17, 05 июня 2026, ПАИ

В Пскове продолжается посадка однолетних садовых цветов, сообщается в канале главы Пскова Бориса Елкина в MAX.

Агератум, бегония, колеус, бархатцы, целозии и другие сорта растений уже высажены. За первую неделю лета цветочными композициями украшены клумбы возле БКЗ филармонии, в сквере Павших бойцов, у Дома Советов, на площади Победы и в других ключевых точках Пскова.

Все постоянные клумбы планируется обновить летниками до 11 июня. С 15 по 25 июня в стационарных и переносных кашпо и вазонах разместят петунии.