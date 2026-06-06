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Общество

Новый врач-невролог приступила к работе в Себеже

Новый врач-невролог Ирина Зубова приступила к работе в Себежском филиале Невельской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Врач трудоустроилась по программе «Земский доктор». Она будет работать в приёмном отделении стационара и по совместительству врачом-неврологом стационара.

Ирина Зубова окончила Читинскую государственную медицинскую академию в 2023 году.

«Врач ведёт пациентов с неврологическими заболеваниями и дежурит в приёмном отделении стационара», – рассказала главный врач Олеся Голубева.

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