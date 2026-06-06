ГИМС выявила 12 нарушений на водоёмах Псковской области в 2026 году

16:22, 06 июня 2026, ПАИ

12 административных правонарушений выявлено на водоёмах Псковской области с начала года в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего государственная инспекция по маломерным судам провела 40 патрулирований, по итогам которых составлены административные материалы.

Четыре правонарушения связаны с нарушением правил государственной регистрации маломерных судов, ещё четыре – с отсутствием спасательных жилетов у пассажиров. Два судоводителя привлечены к ответственности за управление судном, подлежащим государственной регистрации, но не прошедшим технический осмотр (освидетельствование), один – за управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления. Ещё один судоводитель предупреждён за нарушение правил маневрирования.

В ходе патрулирований госинспекторы проводят профилактические беседы с гражданами, проверяют оснащённость судов и наличие спасательных жилетов, документы на право управления маломерным судном и на само судно.

Инспекторы ГИМС напоминают: во время плавания судоводители обязаны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет или его заверенную копию, а в отсутствие владельца – документы на право владения, пользования или распоряжения судном. Необходимо также останавливаться по требованию государственных инспекторов по маломерным судам.

Граждан призывают соблюдать правила пользования маломерными судами, обеспечивать себя и пассажиров спасательными жилетами. При возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей следует звонить по единому номеру 112.