Жительница Островского района фиктивно зарегистрировала женщину

21:35, 06 июня 2026, ПАИ

Жительница Островского района подозревается в фиктивной регистрации гражданки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень муниципалитета безработная 48-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданки. При этом последняя фактически по месту регистрации не пребывала.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ такие правонарушители наказываются штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до трёх лет.