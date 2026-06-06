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Общество

Жительница Островского района фиктивно зарегистрировала женщину

Жительница Островского района подозревается в фиктивной регистрации гражданки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень муниципалитета безработная 48-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданки. При этом последняя фактически по месту регистрации не пребывала.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ такие правонарушители наказываются штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

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