Чем опасен майский жук, объяснил биолог

23:57, 06 июня 2026, ПАИ

Почему майский жук опасен для участков россиян, объяснил заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

По его словам, личинки майского жука развиваются под землёй, являются всеядными и поедают корни травянистых и древесных растений.

«Их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади», – приводит слова биолога РИА Новости.

Михаил Гильденков также подчеркнул, что майский жук способен нанести вред многим плодовым и ягодным культурам, особенно сильно могут пострадать молодые посадки сосен в питомниках.