Чем опасен майский жук, объяснил биолог
Почему майский жук опасен для участков россиян, объяснил заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
По его словам, личинки майского жука развиваются под землёй, являются всеядными и поедают корни травянистых и древесных растений.
«Их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади», – приводит слова биолога РИА Новости.
Михаил Гильденков также подчеркнул, что майский жук способен нанести вред многим плодовым и ягодным культурам, особенно сильно могут пострадать молодые посадки сосен в питомниках.