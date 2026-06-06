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Общество

Чем опасен майский жук, объяснил биолог

Почему майский жук опасен для участков россиян, объяснил заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

По его словам, личинки майского жука развиваются под землёй, являются всеядными и поедают корни травянистых и древесных растений.

«Их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади», – приводит слова биолога РИА Новости.

Михаил Гильденков также подчеркнул, что майский жук способен нанести вред многим плодовым и ягодным культурам, особенно сильно могут пострадать молодые посадки сосен в питомниках.

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