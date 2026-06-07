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Общество

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Гражданам гарантируют трудоустройство в любом районе области, стабильную заработную плату, ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе, карьерный рост и юридический стаж.

Оплачиваемый отпуск составляет от 40 дней (60 дней можно использовать непрерывно) с возможностью направления в санатории МВД России. Вместе с этим предусмотрено медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел.

При наличии высшего юридического образования, отсутствии серьёзных медицинских противопоказаний и проблем с законом можно обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 по телефонам (8 8112) 59-23-15, 59-20-53.

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