День социального работника отмечают в России
День социального работника отмечают в России ежегодно 8 июня на основании указа президента. Это профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения, пишет портал calend.ru.
Дата для празднования выбрана неслучайно. 8 июня (по старому стилю) 1701 года в России царь Пётр I издал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Он назывался «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников.
Специалистов этой профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз – Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медвузы. В списке почётных званий страны есть и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».
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