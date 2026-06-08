День социального работника отмечают в России

08:24, 08 июня 2026, ПАИ

День социального работника отмечают в России ежегодно 8 июня на основании указа президента. Это профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения, пишет портал calend.ru.

Дата для празднования выбрана неслучайно. 8 июня (по старому стилю) 1701 года в России царь Пётр I издал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Он назывался «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников.

Специалистов этой профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз – Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медвузы. В списке почётных званий страны есть и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».