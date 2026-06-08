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Общество

Аспирантка ПсковГУ выиграла всероссийский конкурс молодых историков

Аспирантка 2-го курса исторического факультета Надежда Васильева стала победительницей Всероссийского конкурса по поддержке молодых историков «Архивная межрегиональная мобильность», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

Благодаря победе она сможет провести исследования в федеральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, в частности в Российском государственном историческом архиве. Надежда изучит уникальные документы о демографии, численности, составе и благосостоянии купеческих семей.

Конкурс проводился при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества», Федерального архивного агентства и Архивного комитета Санкт-Петербурга в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

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