Слесарь в Дно получил штраф за попытку украсть дизельное топливо

10:51, 08 июня 2026, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новгородской области, обвиняемого в покушении на кражу дизельного топлива. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина работал слесарем по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания. Используя служебный доступ, он слил из топливного бака локомотива дизельное топливо, принадлежащее ОАО «РЖД».

Похищенное топливо подсудимый поместил в канистры и попытался вывезти на личном автомобиле, однако был задержан.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.