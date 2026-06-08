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Экономика

Зарплаты в гостинично-ресторанном бизнесе в России выросли почти на четверть

Гостиничный и ресторанный бизнес стал лидером среди отраслей по темпам роста заработных плат в первом квартале 2026 года. Доходы сотрудников в этой сфере увеличились почти на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

Для сравнения: средний показатель по экономике составил 15 %, достигнув 107 тысяч рублей. При этом абсолютный уровень зарплат в гостиницах и ресторанах остаётся ниже общероссийского – около 73 тысяч рублей, что почти в полтора раза меньше среднего.

Как отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опережающий рост доходов в этой сфере начался ещё в феврале 2026-го. При этом ещё в 2025 году отрасль, напротив, входила в число аутсайдеров: заработки увеличились лишь на 5 %.

Эксперты связывают нынешнюю динамику с острым дефицитом кадров на фоне бума внутреннего туризма и рекордно низкой безработицы. Работодатели вынуждены конкурировать за персонал, в том числе за счёт повышения зарплат.

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