Эксперты объяснили резкий рост зарплат в общепите и гостиницах

11:10, 08 июня 2026, ПАИ

Основной причиной ускоренного роста зарплат в гостинично-ресторанном бизнесе стал острый дефицит линейного персонала на фоне развития внутреннего туризма. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на управляющего партнёра Main Division, члена совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрея Глушкина.

По его словам, отрасль активно расширяется вслед за туристическим бумом: открываются новые объекты размещения и точки общепита. Однако найти официантов, поваров и администраторов на прежних условиях становится всё сложнее.

«Работодатели вынуждены существенно повышать зарплаты», – пояснил эксперт.

Дополнительное давление оказывает рост стоимости жизни – подорожание аренды, продуктов и транспорта заставляет компании увеличивать заработки даже в низкомаржинальных сегментах, чтобы сохранить сотрудников, добавил специалист.

Согласно данным сервиса «Авито. Работа», средние зарплатные предложения в отрасли за год выросли на 36 % – до 68 тысяч рублей.