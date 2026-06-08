Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Аналитики спрогнозировали замедление роста зарплат в России

Период рекордного роста доходов в России, вероятно, завершается. Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), начиная с 2026 года реальные зарплаты с учётом инфляции будут прибавлять лишь 1,2–1,7 % ежегодно против 3,5 % по итогам 2025-го, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Схожую оценку даёт и Минэкономразвития: в ведомстве ожидают увеличения реальных заработков в 2026 году только на 2,2 %.

При этом эксперты обращают внимание на риски для бизнеса, особенно в гостинично-ресторанной сфере. Как отметил член совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин, компании работают с небольшой маржой. При росте фонда оплаты труда на 15–47 % поднять цены на услуги удаётся не всегда – люди не готовы платить больше. В результате прибыль снижается, особенно у небольших региональных игроков.

В ЦМАКП говорят о феномене «выравнивающего роста»: если раньше зарплаты активно повышали в строительстве и торговле, то теперь ускорение постепенно охватывает сферы, где доходы долгое время оставались низкими. Это поддерживает потребление населения, но сокращает инвестиционные возможности компаний, отмечается в обзоре центра.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Гендиректор питомника «Тамара Розы» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
08 июня 2026

Названы отрасли-аутсайдеры по росту зарплат в России
08 июня 2026

Аналитики спрогнозировали замедление роста зарплат в России
08 июня 2026

Эксперты объяснили резкий рост зарплат в общепите и гостиницах
08 июня 2026

Зарплаты в гостинично-ресторанном бизнесе в России выросли почти на четверть
08 июня 2026

Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию
07 июня 2026

В АКОРТ назвали товары, которые в России подделывают чаще всего
07 июня 2026

Россиянам перечислили отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...