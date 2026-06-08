Аналитики спрогнозировали замедление роста зарплат в России

11:16, 08 июня 2026, ПАИ

Период рекордного роста доходов в России, вероятно, завершается. Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), начиная с 2026 года реальные зарплаты с учётом инфляции будут прибавлять лишь 1,2–1,7 % ежегодно против 3,5 % по итогам 2025-го, пишет газета «Известия».

Схожую оценку даёт и Минэкономразвития: в ведомстве ожидают увеличения реальных заработков в 2026 году только на 2,2 %.

При этом эксперты обращают внимание на риски для бизнеса, особенно в гостинично-ресторанной сфере. Как отметил член совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин, компании работают с небольшой маржой. При росте фонда оплаты труда на 15–47 % поднять цены на услуги удаётся не всегда – люди не готовы платить больше. В результате прибыль снижается, особенно у небольших региональных игроков.

В ЦМАКП говорят о феномене «выравнивающего роста»: если раньше зарплаты активно повышали в строительстве и торговле, то теперь ускорение постепенно охватывает сферы, где доходы долгое время оставались низкими. Это поддерживает потребление населения, но сокращает инвестиционные возможности компаний, отмечается в обзоре центра.