Феномен выравнивающего роста зарплат сформировался в России – эксперты

11:25, 08 июня 2026, ПАИ

Феномен выравнивающего роста заработных плат сформировался в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Если раньше основными драйверами повышения зарплат были строительство и торговля, то теперь ускоренное увеличение доходов постепенно охватывает и те сферы, где заработки долгое время оставались относительно низкими. Наиболее яркий пример – гостинично-ресторанный бизнес, где за год зарплаты выросли почти на четверть, хотя ещё в 2025-м динамика составляла лишь 5 %.

«Этот двухтактный механизм – рост у лидеров и последующий выравнивающий рост у аутсайдеров – становится одним из факторов общего ползучего повышения оплаты труда в экономике, – отмечается в обзоре. – С одной стороны, он поддерживает потребление населения, а с другой – сокращает инвестиционные возможности компаний».

Аналитики ЦМАКП прогнозируют, что начиная с 2026 года реальные зарплаты (с учётом инфляции) будут прибавлять лишь 1,2–1,7 % ежегодно против 3,5 % по итогам 2025-го.