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Общество

Пскович отсудил 2 млн рублей компенсации после несчастного случая на производстве

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда вследствие несчастного случая на производстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, во время работы проходчиком мужчина оступился и упал в рудоспускное отделение, получив многочисленные травмы. После происшествия он обратился в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.

Истец указал, что несчастный случай произошёл из-за необеспечения работодателем условий труда, отвечающих требованиям охраны труда и промышленной безопасности.

При рассмотрении дела суд учёл положения федерального законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также акт о несчастном случае на производстве, который работодателем в установленном порядке оспорен не был.

В результате суд признал требования работника обоснованными и постановил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

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