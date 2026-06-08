Многозадачность больше не в моде: какие качества ищут работодатели в резюме сотрудников

15:13, 08 июня 2026, ПАИ

Традиционные формулировки в резюме, такие как «стрессоустойчивость», «многозадачность» и «командный игрок», постепенно теряют актуальность. Современные работодатели всё чаще обращают внимание на другие компетенции, связанные с эффективностью работы и взаимодействием в коллективе. Об этом рассказала директор по персоналу консалтинговой группы «Прогресс» Екатерина Зеленкова, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, концепция многозадачности сегодня считается малоэффективной, поскольку одновременное выполнение нескольких задач нередко приводит к снижению качества работы. Вместо этого востребованным становится навык глубокой концентрации и умение сохранять фокус на приоритетных задачах.

Ещё одним важным преимуществом соискателя становится способность использовать инструменты искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов. Такие навыки помогают экономить время и повышать производительность труда.

Меняются и требования к взаимодействию в коллективе. Если раньше работодатели часто искали «командных игроков», то теперь больше ценится экологичность общения – уважение к рабочему времени и вниманию коллег, а также умение давать конструктивную и бережную обратную связь.

По мнению специалиста, постепенно уходит в прошлое и культ перфекционизма. Вместо стремления к идеальному результату компании предпочитают сотрудников, способных качественно выполнять задачи в разумные сроки.

Кроме того, привычные характеристики вроде коммуникабельности и стрессоустойчивости всё чаще заменяются такими качествами, как эмпатия и адаптивность, которые помогают эффективно работать в быстро меняющихся условиях.