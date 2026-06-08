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Общество

12 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

С 1 по 7 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено восемь административных правонарушений, изъято 12 единиц оружия и 215 боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

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