«Титан-Полимер» и КБГУ подписали соглашение на ПМЭФ

18:32, 08 июня 2026, ПАИ

Соглашение о развитии сотрудничества в области технологий производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) заключили завод «Титан-Полимер» и Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова (КБГУ) на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Документ стал следующим этапом взаимодействия предприятия и вуза в рамках реализации комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла. Проект направлен на создание экологически безопасной технологии производства ПЭТФ для пищевой, медицинской и электротехнической промышленности.

В основе сотрудничества лежат технологические решения, разработанные учёными КБГУ. Соглашение открывает новые возможности для их практического применения и дальнейшего развития этого направления в промышленном масштабе.

Для завода «Титан-Полимер» развитие технологий производства ПЭТФ имеет стратегическое значение в рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта. Компания планирует создать производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) мощностью 140 тысяч тонн и 80 тысяч тонн в год соответственно. Новые мощности позволят обеспечить российских производителей современным сырьём для выпуска упаковки, инженерных пластиков, композиционных материалов и другой продукции высоких переделов.

«Сегодня лидерство в отрасли определяется не только производственными мощностями, но и наличием собственных технологий. Поэтому особую ценность представляет сотрудничество науки и промышленности, позволяющее ускорять внедрение разработок в реальный сектор экономики. Для нас взаимодействие с Кабардино-Балкарским государственным университетом – это возможность использовать потенциал российских научных школ для решения прикладных производственных задач и повышения эффективности проектов в области ПЭТФ и продуктов его переработки», – отметил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Реализация стратегических проектов «Приоритета-2030» требует от университета лидерства в сфере трансфера технологий. Для нас союз с ГК «Титан» – это возможность синхронизировать науку в университете с реальными практическими запросами индустрии, в кратчайшие сроки переводить лабораторные наукоёмкие решения в конкретную промышленную продукцию, готовить инженерные кадры, адаптированные для решения масштабных задач нацпроекта «Новые материалы и химия». Надеюсь, что в дальнейшем потенциал нашей полимерной школы станет стратегическим дополнением к возможностям предприятия, обеспечивая синергию науки и производства для достижения технологического лидерства нашей страны», – сказал исполняющий обязанности ректора КБГУ Юрий Альтудов.

Отметим, КБГУ – крупнейший классический университет Северо-Кавказского федерального округа, один из ведущих научно-технологических центров России в области полимерного материаловедения и малотоннажной химии полимерных материалов. Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий (инжиниринговый центр «Передовые материалы и технологии») КБГУ вошёл в число лучших практик федеральной программы «Приоритет-2030».

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – современный производственный комплекс по выпуску БОПЭТ-плёнок, расположенный на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» в Псковской области. Производственная мощность предприятия составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.

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