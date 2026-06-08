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Общество

Каждый третий исследованный в Псковской области клещ оказался носителем инфекции

В 2026 году в лабораториях Псковской инфекционной больницы исследовали 616 клещей, в том числе в период с 1 по 7 июня – 107 клещей, на 16 клещей больше, чем на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.

В Пскове исследовали 92 клеща, из них клещевым боррелиозом поражено 34, гранулоцитарным анаплазмозом человека – один. В Великих Луках изучили 15 клещей, у пяти выявили иксодовый клещевой боррелиоз, у двух – моноцитарный эрлихиоз человека.

Средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями, по статистике инфекционной больницы, в 2026 году составляет 32,3 % (в сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 1,5 %).

За недельный период (1–7 июня) поражённость клещей, исследованных в лабораториях ПОИКБ, достигла 39,2 %: показатель по сравнению с предыдущей неделей значительно увеличился – на 18,4 %, то есть каждый третий исследованный клещ являлся переносчиком инфекции.

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