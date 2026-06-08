Регионы СЗФО подписали свыше 230 соглашений в рамках ПМЭФ

20:56, 08 июня 2026, ПАИ

Регионы Северо-Западного федерального округа подписали свыше 230 соглашений в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который проходил в городе на Неве с 3 по 6 июня.

Пять субъектов Северо-Запада представили свои комплексные стенды на ПМЭФ. Общая сумма инвестиционных соглашений составляет 1 триллион 369 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденя.

«Это очень большая и серьёзная сумма для непростой экономической обстановки», – цитирует издание слова Игоря Рудени, отметив, что все соглашения были заключены на основе ответственного подхода и тщательной предварительной проработки.

По словам спикера, участвующие в соглашениях инвесторы, зарекомендовали себя положительно. Руководители регионов активно общаются и обмениваются опытом в области организации инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что молодёжь Псковской области презентовала опыт региона в сфере молодёжного предпринимательства, экологии и медиа в рамках ПМЭФ.