Приоритетные направления работы для регионов СЗФО озвучил Игорь Руденя

22:25, 08 июня 2026, ПАИ

Федеральные власти обозначили ключевые задачи для регионов Северо-Западного федерального округа по развитию промышленности, лесной отрасли, туризма и АПК. Об этом заявил полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя по результатам Петербургского международного экономического форума.

В числе приоритетных направлений работы для глав регионов развитие капиталоёмких и ресурсоёмких отраслей. Речь идёт о развитии промышленности и обрабатывающего производства, а также радиоэлектроники.

«Есть большие возможности развития радиоэлектроники, что сегодня является очень важным направлением работы для промышленности. Потому что с софтом мы справляемся – программы пишутся, создаются, модернизируются, хорошо делаем системы защиты, но сами аппаратные комплексы, аппаратные решения, конечно, требуют сегодня перехода на более «суверенные» элементы», – сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей.

Отдельное внимание будет уделено лесной промышленности. В условиях сложной внешнеэкономической конъюнктуры необходима переориентация на внутренний рынок, отметил спикер. Задача региональных властей – обеспечить финансовую устойчивость предприятий лесопереработки. Эта работа особенно актуальна для Архангельской области, Республики Коми, Карелии и Вологодской области – регионов, активно задействованных в этой отрасли.

Ещё одним ключевым направлением остаётся агропромышленный комплекс. Его развитие напрямую влияет на социальное положение граждан, подчеркнул Игорь Руденя. Помимо наращивания объёмов и повышения качества продукции, властям предстоит проработать вопросы ценовой политики.

Логистика и туризм также в центре внимания.

«Потенциал огромный. И регионы молодцы – они об этом знают, и в планах каждого субъекта стоят задачи развития туризма. Мы ценим эту возможность развивать нашу страну, сохранять культурно-историческое, духовное наследие для будущих поколений», – цитирует слова Игоря Рудени ТАСС.

Ранее сообщалось, что регионы СЗФО подписали свыше 230 соглашений в рамках работы Петербургского международного экономического форума.