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Культура

Лауреат премии «Органист года» выступит в Печорах

В лютеранской церкви Святого Петра в Печорах состоятся концерты органной музыки «Классики и современники». Выступления пройдут 11 июня в 18:00 и 12 июня в 16:30. Перед зрителями выступит Вячеслав Золотовский — пианист, органист, импровизатор, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, исполнитель классической и джазовой музыки, лауреат премии «Органист года – 2023», сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено организаторами

В программу концертов вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Ляпунова, Дитриха Букстехуде, Милослава Кабелача, Юрия Буцко, Геннадия Курскова и Стива Своллоу.

Концерты пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а.

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