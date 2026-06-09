День Федоры: почему на Руси запрещали сплетничать и мести полы

07:00, 09 июня 2026, ПАИ

9 июня православные верующие чтят память мученицы Феодоры Александрийской, пострадавшей за христианскую веру во времена гонений при императоре Диоклитиане в начале IV века, сообщает calend.ru.

На Руси этот день был известен как Федора и сопровождался рядом народных традиций и запретов. В народе святую называли «колючей на язык», поэтому считалось, что в этот день не следует вести пустые разговоры, сплетничать и распространять слухи.

Согласно поверьям, сказанное на Федору быстро становилось известно всей округе. Люди верили, что любая сплетня может обойти всю деревню и стать причиной раздоров между соседями и родственниками.

Особенно нежелательными в этот день считались ссоры и конфликты. В народе говорили: «Федора за углом норовит узнать о худом», а также напоминали известную поговорку: «На Федору не выноси из избы сору».

С этим поверьем был связан еще один обычай — в день Федоры хозяйки старались не подметать полы. Считалось, что под веником может скрываться домовой, и вместе с мусором его можно случайно вымести из дома. По народным представлениям, без домового жилище лишалось защиты и благополучия.

Особое внимание домовому в этот день уделяли люди, занимавшиеся торговлей. Чтобы привлечь достаток и удачу в делах, за печкой оставляли горшочек каши и несколько монет в качестве угощения для невидимого хранителя дома.

Многие из этих обычаев сохранились лишь в народной памяти, однако и сегодня они остаются частью богатого культурного наследия и традиций русского календаря.