Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День Федоры: почему на Руси запрещали сплетничать и мести полы

9 июня православные верующие чтят память мученицы Феодоры Александрийской, пострадавшей за христианскую веру во времена гонений при императоре Диоклитиане в начале IV века, сообщает calend.ru.

На Руси этот день был известен как Федора и сопровождался рядом народных традиций и запретов. В народе святую называли «колючей на язык», поэтому считалось, что в этот день не следует вести пустые разговоры, сплетничать и распространять слухи.

Согласно поверьям, сказанное на Федору быстро становилось известно всей округе. Люди верили, что любая сплетня может обойти всю деревню и стать причиной раздоров между соседями и родственниками.

Особенно нежелательными в этот день считались ссоры и конфликты. В народе говорили: «Федора за углом норовит узнать о худом», а также напоминали известную поговорку: «На Федору не выноси из избы сору».

С этим поверьем был связан еще один обычай — в день Федоры хозяйки старались не подметать полы. Считалось, что под веником может скрываться домовой, и вместе с мусором его можно случайно вымести из дома. По народным представлениям, без домового жилище лишалось защиты и благополучия.

Особое внимание домовому в этот день уделяли люди, занимавшиеся торговлей. Чтобы привлечь достаток и удачу в делах, за печкой оставляли горшочек каши и несколько монет в качестве угощения для невидимого хранителя дома.

Многие из этих обычаев сохранились лишь в народной памяти, однако и сегодня они остаются частью богатого культурного наследия и традиций русского календаря.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

Завершается реставрация Сретенского храма Псково-Печерского монастыря
09 июня 2026

В Псковской области объявлена беспилотная опасность
08 июня 2026

Более 1500 растений высадила молодёжь на набережной Ловати в Великих Луках
08 июня 2026

Любопытные обитатели леса попали в фотоловушку в Псковской области
08 июня 2026

Псковские учёные создали электронную базу данных о мифологии Гдовского края
08 июня 2026

Ввоз 664,3 млн цветов проконтролировали ​в Псковской области с начала года
08 июня 2026

В Великих Луках ограничат движение транспорта из-за проведения Международной встречи воздухоплавателей
08 июня 2026

Верхний слой асфальта укладывают на участке улицы Алтаева в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...