140 обращений поступило от псковичей на тематическую горячую линию Роспотребнадзора

23:38, 08 июня 2026, ПАИ

140 обращений поступило на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жители региона задавали вопросы, касающиеся дистанционной покупки детских товаров (например, о возврате неподошедших товаров, о правах потребителя в случае приобретения товаров с недостатками, о нарушении срока передачи товара). Также многих волновали вопросы о необходимом объёме медицинской документации персонала в летних оздоровительных учреждениях.

Кроме того, в числе востребованных тем оказались качество и безопасность детской одежды, средства для детей против кровососущих насекомых и дистанционная покупка детских товаров.