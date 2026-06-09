Завершается реставрация Сретенского храма Псково-Печерского монастыря

08:00, 09 июня 2026, ПАИ

В Сретенской церкви (1870 г.) Псково-Печерского монастыря завершается реставрация. Псковские кузнецы по историческому аналогу изготовили козырёк над главным входом, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Внутри храма оштукатурены стены, выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.

Церковь – уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря.

Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. Сейчас устранены все деструкции, укреплены стены и своды. Проведена работа по проведению внутри стен и под полами инженерных коммуникаций.

Храм отреставрирован в полном объёме. Установлена современная система вентиляции, проведено централизованное отопление.

Архитекторами разработаны уникальные интерьеры Сретенского храма. Они будут отделаны дубовыми панелями. Новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храмы ещё долгие годы.