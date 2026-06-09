Завершается реставрация Сретенского храма Псково-Печерского монастыря
В Сретенской церкви (1870 г.) Псково-Печерского монастыря завершается реставрация. Псковские кузнецы по историческому аналогу изготовили козырёк над главным входом, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Внутри храма оштукатурены стены, выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.
Церковь – уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря.
Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. Сейчас устранены все деструкции, укреплены стены и своды. Проведена работа по проведению внутри стен и под полами инженерных коммуникаций.
Храм отреставрирован в полном объёме. Установлена современная система вентиляции, проведено централизованное отопление.
Архитекторами разработаны уникальные интерьеры Сретенского храма. Они будут отделаны дубовыми панелями. Новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храмы ещё долгие годы.
Человеческий капитал станет основной темой дня для слушателей программы «Герои земли Псковской»