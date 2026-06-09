Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершается реставрация Сретенского храма Псково-Печерского монастыря

В Сретенской церкви (1870 г.) Псково-Печерского монастыря завершается реставрация. Псковские кузнецы по историческому аналогу изготовили козырёк над главным входом, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Внутри храма оштукатурены стены, выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.

Церковь – уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря.

Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. Сейчас устранены все деструкции, укреплены стены и своды. Проведена работа по проведению внутри стен и под полами инженерных коммуникаций.

Храм отреставрирован в полном объёме. Установлена современная система вентиляции, проведено централизованное отопление.

Архитекторами разработаны уникальные интерьеры Сретенского храма. Они будут отделаны дубовыми панелями. Новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храмы ещё долгие годы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

Семейная выплата: как оформить?
09 июня 2026

Спасённый в Псковской области лисёнок Лилу неожиданно скончался
09 июня 2026

Человеческий капитал станет основной темой дня для слушателей программы «Герои земли Псковской»
09 июня 2026

Стала известна программа «Исторического лектория» на фестивале «Исаборг–2026»
09 июня 2026

В Псковской области собирают первую лесную землянику
09 июня 2026

Семейная выплата работающим пенсионерам: что нужно знать
09 июня 2026

Юрист рассказала, когда сотрудники могут отказаться работать в жару
09 июня 2026

До +27 градусов ожидается в Псковской области 10 июня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...