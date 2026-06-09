Ночь с 21 на 22 июня станет самой короткой в году

08:27, 09 июня 2026, ПАИ

C 21 на 22 июня в Северном полушарии наступит самая короткая ночь в году. Например, на широте Москвы её продолжительность составит всего 6 часов 27 минут, пишет РИА Новости.

Летнее солнцестояние, во время которого Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом, в 2026 году приходится на 21 июня. В этот день наблюдается самый продолжительный световой день, а следующая за ним ночь становится самой короткой в году. После солнцестояния световой день начнёт постепенно сокращаться и будет уменьшаться вплоть до декабря, когда достигнет минимальной продолжительности.