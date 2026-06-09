Семейная выплата работающим пенсионерам: что нужно знать

11:07, 09 июня 2026, ПАИ

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную семейную выплату. Статус пенсионера не влияет на возможность её оформления. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Эксперты отмечают, что одним из основных условий получения семейной выплаты является уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в году, предшествующем году обращения за выплатой. Это значит, что если родитель является работающим пенсионером, имеет двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при условии их очного обучения) и уплатил НДФЛ со своих доходов, то при соблюдении всех прочих условий он вправе претендовать на ежегодную семейную выплату.

К прочим условиям получения выплаты относятся: заявитель и дети – граждане России, постоянно проживающие в стране; отсутствие задолженности по алиментам; движимое и недвижимое имущество семьи не превышает установленных норм; среднедушевой доход семьи в расчётном периоде не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в Псковской области за год, предшествующий году обращения.

Эксперты напоминают, что если вы подаёте заявление в 2026 году, то и уплаченный НДФЛ и размер прожиточного минимума будут учитываться за 2025 год. Полуторакратная величина от прожиточного минимума на душу населения в 2025 году в Псковской области – 26 334 рубля.

Полный перечень условий и порядок назначения выплаты опубликованы на официальном сайте СФР. Дополнительную консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).