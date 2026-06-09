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Общество

Как уберечь детей от пожаров: советы МЧС

Сотрудники МЧС России дали рекомендации родителям, как уберечь детей от пожаров.

  • Памятка безопасности
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Памятка безопасности
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Памятка безопасности
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Памятка безопасности
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Памятка безопасности
    Фото: пресс-служба МЧС России

Специалисты советуют объяснить ребёнку, что игры с огнём опасны, и самим не подавать плохой пример, так как личное поведение взрослых часто важнее слов.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо следить за своими действиями и строго соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

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