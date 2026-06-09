Выплаты от 720 тысяч рублей: псковичей приглашают в ОМОН «Кром»

10:25, 09 июня 2026, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН «Кром», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«ОМОН «Кром» – подразделение, специализирующееся на решении особо сложных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства. Мы ищем тех, кто готов стать надёжным звеном в нашем коллективе и вместе с нами противостоять вызовам и угрозам, сохраняя спокойствие и порядок в стране. Выплаты за первый год службы – от 720 000 рублей», – отметили в ведомстве.

Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 62-01-12.