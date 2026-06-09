До +27 градусов ожидается в Псковской области 10 июня
10 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +22...+27 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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