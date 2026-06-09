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Общество

Организаторы международного фестиваля «На том стоим» объяснили, почему выбрали Псков

Международный форум «На том стоим», посвящённый поддержке российской истории и культуры, пройдёт в Псковской области с 10 по 14 июня в третий раз. Почему именно Псков был выбран для проведения мероприятия, рассказал руководитель проекта Виталий Миронов на канале форума «На том стоим».

Фото: ПАИ

Руководитель проекта Виталий Миронов отметил, что форум за время своего существования стал популярным и интересным. В этом году он посвящён теме русофобии и служению России. Псков, по его словам, выбран не случайно: это один из государствообразующих городов, где начиналась история Российского государства и истоки русской культуры. «Если вы приедете когда-нибудь в Псков, то увидите на набережной надпись «Россия начинается здесь». Здесь действительно начинается Россия, здесь истоки её культуры, истории, великого прошлого и, я надеюсь, её великого будущего», – отметил Миронов.

Он добавил, что в Пскове проживают представители многих национальностей и народов России. Как пример единства, город представляет собой наиболее интересное место для проведения подобного проекта.

Напомним, в Пскове в рамках форума пройдёт бесплатный концерт исполнителей из Китая и Италии. Кроме того, музыканты из Англии, Китая, Италии и Индии выступят в Покровской башне Пскова.

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Организаторы международного фестиваля «На том стоим» объяснили, почему выбрали Псков

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