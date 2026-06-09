Организаторы международного фестиваля «На том стоим» объяснили, почему выбрали Псков

12:25, 09 июня 2026, ПАИ

Международный форум «На том стоим», посвящённый поддержке российской истории и культуры, пройдёт в Псковской области с 10 по 14 июня в третий раз. Почему именно Псков был выбран для проведения мероприятия, рассказал руководитель проекта Виталий Миронов на канале форума «На том стоим».

Руководитель проекта Виталий Миронов отметил, что форум за время своего существования стал популярным и интересным. В этом году он посвящён теме русофобии и служению России. Псков, по его словам, выбран не случайно: это один из государствообразующих городов, где начиналась история Российского государства и истоки русской культуры. «Если вы приедете когда-нибудь в Псков, то увидите на набережной надпись «Россия начинается здесь». Здесь действительно начинается Россия, здесь истоки её культуры, истории, великого прошлого и, я надеюсь, её великого будущего», – отметил Миронов.

Он добавил, что в Пскове проживают представители многих национальностей и народов России. Как пример единства, город представляет собой наиболее интересное место для проведения подобного проекта.

Напомним, в Пскове в рамках форума пройдёт бесплатный концерт исполнителей из Китая и Италии. Кроме того, музыканты из Англии, Китая, Италии и Индии выступят в Покровской башне Пскова.