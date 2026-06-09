Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область примет участие во всероссийской неделе охраны труда – 2026 в «Сириусе»

Делегация Псковской области примет участие в XI Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая пройдёт с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи. В состав делегации войдут представители исполнительных органов региона в сфере труда и социальной защиты, а также руководители подведомственных им организаций, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Тема форума 2026 года – «Социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей». Важным направлением ВНОТ остаётся внедрение современных технологий, направленных на сохранение здоровья работников и повышение качества условий труда.

На полях форума, помимо традиционной отраслевой выставки, будет организован отдельный кластер промышленной робототехники. При поддержке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в выставочной экспозиции особое внимание уделят промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.

ВНОТ-2026 объединит участников со всей страны и из-за рубежа – представителей органов власти, крупнейших компаний, научного и экспертного сообщества. В программе форума: международный трек, Молодёжный день с участием кадровых специалистов ведущих предприятий, профессиональные конкурсы и презентации лучших практик в сфере охраны труда и занятости.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

В Пскове открылся обновлённый офис ВТБ
09 июня 2026

9 июня стартуют «Большие гастроли» Псковского театра драмы в Москве
09 июня 2026

Победившая в голосовании площадь в Красногородске преображается по нацпроекту
09 июня 2026

Пригласительные билеты на хоровой фестиваль в Псковском кремле можно получить с 10 июня
09 июня 2026

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
09 июня 2026

Звёздные зарубежные артисты приедут в Псковскую область на форум «На том стоим»
09 июня 2026

Юных псковичей наградили на Красной площади в Москве
09 июня 2026

Организаторы международного фестиваля «На том стоим» объяснили, почему выбрали Псков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...