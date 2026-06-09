Юных псковичей наградили на Красной площади в Москве

12:30, 09 июня 2026, ПАИ

Юные псковичи, ученики Дома детского творчества Фёдор Михайлов и Алиса Мазур, завоевали награды на международной детско-юношеской премии «Юный комиксист» от Академии комиксов и иллюстраций «Эвлорин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова









Награждение прошло на Красной площади в рамках 12-го Книжного фестиваля в Москве.

Фёдор Михайлов и Алиса Мазур представили на конкурсе комиксы «Деревенские иностранцы» и «Чернобыль: экологические проблемы». Комиксы с их иллюстрациями были изданы и разосланы по библиотекам страны.

Работу Фёдора Михайлова отметили дипломом финалиста, а члены жюри положительно оценили сохранение псковского диалекта в его работе, отметили в администрации. Алиса Мазур была удостоена диплома лауреата III степени в номинации «Экология и охрана природы».

«Отдельную благодарность хочется выразить педагогу дополнительного образования Олесе Александровне Михайловой», – добавили в администрации города.