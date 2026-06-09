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ФК «Псков» завершил первый круг объединённой ЮФЛ на четвёртом месте

Футбольный клуб «Псков» завершил первый круг Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр – Северо-Запад среди спортсменов до 17 лет на четвёртом месте в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ФК «Псков»

Псковичи начали турнир с трёх поражений в четырёх играх, однако затем подопечные Руслана Суродина одержали три победы кряду. «Псков» с 12 очками в активе занимает четвёртое место, уступая только костромской спортшколе имени Ярцева, калининградской «Балтике» и петербургской команде «Кировец-Восхождение».

В списке лучших бомбардиров лидирует псковский нападающий Владислав Игнатьев, на счету которого шесть голов в семи играх. Также он заработал результативную передачу и по системе «гол плюс пас» занимает второе место.

Второй круг турнира стартует 19 июня. На следующий день «Псков» на своём поле примет «Кировец-Восхождение». Первая встреча завершилась убедительной победой петербургской команды со счётом 3:0.

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